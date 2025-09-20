Visite guidée du mikvé médiéval Mikvé de Montpellier Montpellier

Visite guidée du mikvé médiéval 20 et 21 septembre Mikvé de Montpellier Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite du mikvé médiéval

Découvrez le mikvé médiéval, l’un des rares bains rituels juifs médiévaux conservés en France.

Profitez de cette pépite patrimoniale et remontez à l’époque médiévale, période durant laquelle la communauté juive a largement contribué au développement de Montpellier.

Mikvé de Montpellier 1 rue de la Barralerie, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie http://www.montpellier.fr [{« type »: « link », « value »: « https://jep.montpellier.fr »}] Le mikvé de Montpellier, bain rituel juif de purification, date du XIIIe siècle et compte parmi les plus anciens et les mieux préservés d’Europe. Il est le témoin de l’importance de la communauté juive qui a joué un grand rôle dans le développement et le rayonnement de Montpellier.

Au cœur du quartier juif médiéval (dont la synagogue et les salles attenantes sont en cours de fouilles), il offre des caractéristiques romanes soignées.

Le mikvé est alimenté par une nappe d’eau souterraine constamment renouvelée ; l’eau sort d’un orifice (ou gargouille) qui symbolise son passage. L’entrée se fait par un escalier de 15 marches rituelles menant au déshabilloir, le bassin apparaît en contrebas à travers la fenêtre géminée.

