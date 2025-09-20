Visite guidée du Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles Paris

Visite guidée du Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles Samedi 20 septembre, 10h30 Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles Paris

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités ouvrira exceptionnellement les portes de son site situé au 14 avenue Duquesne, Paris 7e, le samedi 20 septembre 2025, de 10h30 à 17h30.

Le parcours proposé permettra aux visiteurs de découvrir un bâtiment emblématique de l’administration centrale, à travers un circuit guidé valorisant son histoire, son architecture et ses usages contemporains. Le site, rénové en profondeur entre 1998 et 2013, s’étend sur 65 000 m² et accueille aujourd’hui près de 2 500 agents.

Le circuit de visite inclura notamment :

• La salle de conférences de presse, avec une présentation architecturale et historique ;

• Le Centre de Ressources Documentaires et Multimédia (CRDM), avec ses espaces remarquables ;

• La cour intérieure côté Estrées ;

• L’abri anti-aérien, témoin de l’histoire du bâtiment.

Des départs de visite seront organisés toutes les 30 minutes, avec la possibilité de visites parallèles selon l’affluence. Un dispositif d’accueil, de sécurité et d’accompagnement PMR sera mis en place.

Ce site illustre la capacité de l’État à concilier préservation patrimoniale et adaptation aux enjeux contemporains, notamment ceux liés au changement climatique et à l’évolution des usages professionnels.

Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
14 avenue Duquesne
75007 Paris
Quartier de l'École Militaire
Paris Île-de-France
Métros Saint François Xavier, Ecole Militaire ou Cambronne

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

