Visite guidée du Mont-Brûlé, Mont-Brûlé, La Ferrière-aux-Étangs

Informations pratiques

Visite guidée du Mont-Brûlé 19 et 20 septembre Mont-Brûlé Orne

Durée 1h, non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du Mont-Brûlé après restauration du grand calvaire en août 2026

Mont-Brûlé 8 route du Brûlé, 61450 La Ferrière-aux-Etangs La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie Le Mont-Brûlé est une colline de grès qui s’élève à 302m d’altitude. Elle fait face à la butte qui porte le bourg de la Ferrière et son château féodal détruit au début du XIIIème siècle.

Depuis le Moyen-Age, la vocation religieuse de ce site naturel est attestée. En effet, un texte daté de 1490, mentionne l’existence d’une chapelle et la présentation d’un chapelain de Saint Clair du Brûlé par le seigneur de la Ferrière. On peut penser qu’on enterrait autour de cette chapelle les pestiférés ou en tout cas les “contagieux” puisque nous trouvons mention dans les registres paroissiaux de 1599, de l’enterrement de “la petite fille de défunt Pierre Thommeret pour ce qu’elle estoit décédée de contagion “

A partir du XVIIIème siècle, plus aucun texte ne mentionne cette chapelle mais il ne faut pas oublier qu’au XIXème puis au XXème siècle, deux carrières sont ouvertes sur ce site et il est probable que la chapelle, certainement désaffectée, voire en ruines, au moment de la Révolution française, a été victime de ces exploitations.

C’est à l’initiative du chanoine Louis BOBOT, curé de La Ferrière, que le Mont-Brûlé retrouve son caractère religieux à la fin du XIXème siècle. En effet, il lance une souscription auprès de ses paroissiens pour ériger à son sommet un grand calvaire en granit (œuvre du sculpteur Hernot de Lannion), qui sera béni solennellement par Monseigneur TREGARO, évêque de Séez, le dimanche 29 août 1886.

Par la suite, un chemin de croix fut élevé grâce au travail de Jean-Baptiste BERTRAND, natif de la Ferrière. Les 14 stations du chemin de croix réalisées en fonte furent bénites le 29 août 1926 par son fils, l’abbé BERTRAND, elle étaient alors abritées sous des guérites de briques. Ces dernières furent détruites et remplacées par des stèles en pierre du pays par des scouts au cours d’un Grand Jamboree durant l’année 1965.

Dans les années suivantes, une réplique de la grotte de Massabielle à Lourdes fut réalisée sur le flanc ouest du Mont- Brûlé à l’initiative de Mme Clément Morin du hameau de la Grange.

C’est en 1957 que fut fondée l’Association des Amis du Mont-Brûlé. Son but est l’entretien et l’embellissement du site réalisés avec l’aide de la commune. Lors de la tempête du 26 décembre 1999, le Mont Brûlé subit de lourds dommages. Il fut réhabilité grâce à une aide de l’Etat, des collectivités locales et de l’association. Pour inaugurer cette restauration, Monseigneur Jean-Claude BOULANGER, évêque de Séez, vint bénir ce site et célébrer une messe à la grotte le dimanche 3 octobre 2004

Au début de l’année 2026, il fut constaté que la tour située à gauche du calvaire s’était écroulée par les affres du temps et des intempéries et que la tour droite menaçait ruine. En partenariat avec la Commune de La Ferrière-aux-Etangs, propriétaire de ce site naturel classé et les « Amis du Mont-Brûlé, l’AROL va faire réaliser des travaux de maçonnerie pour relever la tour gauche et consolider la tour droite qui encadrent le grand calvaire afin de rendre au Mont-Brûlé son attrait touristique et religieux Un parking est à disposition en face de l’entrée du Mont-Brûlé le long de l’étang (au niveau de l’abri pour pique-nique)

Visite guidée du Mont-Brûlé après restauration du grand calvaire en août 2026

©A.R.O.L