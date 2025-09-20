Visite guidée du Moulin à eau de Saoussas Moulin à eau de Saoussas Loudenvielle

Visite guidée du Moulin à eau de Saoussas 20 et 21 septembre Moulin à eau de Saoussas Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du moulin à eau de Saoussas

Moulin farinier & scierie – Exposition de matériel ancien

Plongez dans l’univers du moulin à eau de Saoussas, à la fois moulin farinier et scierie, toujours en activité.

Découvrez une exposition de matériel molinologique et d’outils liés aux vieux métiers, témoins du savoir-faire artisanal d’autrefois.

Une visite authentique pour petits et grands, au cœur du patrimoine rural pyrénéen.

Accès limité pour les PMR. Parking.

© Michel Lajoie-Mazenc