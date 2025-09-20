Visite guidée du Moulin à huile : découvrez la fabrication de l’or vert Moulin à huile Gruissan

Visite guidée du Moulin à huile : découvrez la fabrication de l’or vert Moulin à huile Gruissan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Moulin à huile : découvrez la fabrication de l’or vert 20 et 21 septembre Moulin à huile Aude

Gratuit. Sans réservation. Rdv sur place : Chemin de Horto de Nadalet. Visites à la demande. Durée : environ 20 minutes.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

De l’olivier à l’or vert : l’huile artisanale de Frédéric Granier

Depuis 2009, Frédéric Granier, producteur passionné, vous invite à découvrir les secrets de fabrication de son huile artisanale de qualité.

De la récolte des olives à la mise en bouteille, suivez toutes les étapes de transformation de ce produit d’exception, dans une démarche authentique et respectueuse du savoir-faire traditionnel.

Une rencontre gourmande et instructive autour de l’or vert du terroir.

Moulin à huile Chem. de l’Horte de Nadalet, 11430 Gruissan Gruissan 11430 Aude Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Moulin de Gruissan