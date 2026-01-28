Visite guidée du Moulin à Huile Ramade Moulin Ramade Nyons

Visite guidée du Moulin à Huile Ramade

Moulin Ramade 7, impasse du Moulin Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-01

Venez Découvrir un authentique moulin familial ! Niché au fond d’une impasse la curiosité vous mènera à visiter et comprendre pourquoi l’olive Tanche est indissociable de Nyons. Visite, dégustation au plaisir de partager un moment convivial avec vous.

.

Moulin Ramade 7, impasse du Moulin Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover an authentic family mill! Nestled at the end of a cul-de-sac, your curiosity will lead you to visit and understand why the Tanche olive is inseparable from Nyons. Visit, taste: we look forward to sharing a convivial moment with you.

L’événement Visite guidée du Moulin à Huile Ramade Nyons a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale