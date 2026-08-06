Visite guidée du moulin à marée de Beauchet Moulin à Marée de Beauchet Saint-Père-Marc-en-Poulet

Informations pratiques

Saint-Père-Marc-en-Poulet

Visite guidée du moulin à marée de Beauchet

Moulin à Marée de Beauchet 4 chemin des Basses Gastines Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-20

L’association Amis des Moulins de Rance vous invite à découvrir cet édifice, témoin du passé industrieux de la Rance.

Ce moulin est le seul de ce type à être inscrit au titre des Monuments historiques, tant pour le bâtiment lui-même que pour tout le mécanisme présent à l’intérieur.

Outre les explications sur son fonctionnement et son évolution au cours des ans, la visite permettra d’apprécier les travaux de restauration entrepris au cours de ces dernières années par le propriétaire accompagné par l’association.

Ces deux après-midis de visites s’inscrivent dans le cadre des Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier. .

Moulin à Marée de Beauchet 4 chemin des Basses Gastines Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 50 65 01

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English :

L’événement Visite guidée du moulin à marée de Beauchet Saint-Père-Marc-en-Poulet a été mis à jour le 2026-08-01 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel