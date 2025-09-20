Visite guidée du Moulin à papier de Brousses Moulin à papier de Brousses Brousses-et-Villaret

Visite guidée du Moulin à papier de Brousses 20 et 21 septembre Moulin à papier de Brousses Aude

Sans réservation. Tarif réduit : 11€ par adulte / 9€ par jeune de 13 à 17 ans / 5€50 par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La magie du papier – Dernier moulin à papier d’Occitanie

Plongez dans l’univers fascinant du papier fait main au cœur du dernier moulin à papier encore en activité en Occitanie.

De l’eau, des fibres, une feuille de papier… découvrez toutes les étapes de sa fabrication :

Visite guidée retraçant l’histoire du papier,

Démonstration en direct de la fabrication artisanale.

Une expérience unique entre tradition et savoir-faire !

Moulin à papier de Brousses 5 Chem. de Cambou, 11390 Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie 04 68 26 67 43 http://htpps://www.moulinapapier.com Moulin à papier de la fin XIXème sicle perpétuant la fabrication du papier à la forme à main Parking à 300m du site. Prévoir un peu de marche.

© Moulin à papier de Brousses