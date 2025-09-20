Visite guidée du Moulin à vent Moulin à vent de Luzéoc Telgruc-sur-Mer

Elles s’effectueront par groupe de 10 adultes maximum à l’intérieur du moulin. /

Si les conditions météo sont favorables, pose des voiles et fonctionnement.

Dernière entrée à 17h30, soit 30 mn avant la fermeture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, visites commentées du moulin assurées par les bénévoles de l’association EOST.

Moulin à vent de Luzéoc 510 Rue du Moulin 29560 Telgruc-sur-Mer Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne 0608689655 Moulin à vent reconstruit exclusivement avec les pierres d’origine du moulin construit en 1834 parking à proximité

Georges Le Fouest