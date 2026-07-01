Visite guidée du moulin Bovagnet, La Bridoire – Parking du boulodrome et du jardin des Oréades, La Bridoire

Informations pratiques

Visite guidée du moulin Bovagnet Dimanche 20 septembre, 09h30 La Bridoire – Parking du boulodrome et du jardin des Oréades Savoie

Les visites gratuites sont organisées par petits groupes d’une dizaine de personnes par rapport à l’espace contraint à l’intérieur du moulin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le moulin Bovagnet, dernier rescapé de l’épopée des moulins à La Bridoire et véritable bijou du patrimoine local. Il s’agit d’un moulin à farine qui a fonctionné de 1836 à 1939. Il est organisé sur 4 niveaux et ses installations sont restées en l’état, ce qui permet au visiteur de voyager entre meunerie et minoterie. Des guides bénévoles de l’association « A la découverte du Passé de La Bridoire » vous raconteront l’histoire de ce moulin exceptionnel qui a eu deux vies. Ils vous guideront sur trois niveaux du moulin, le site étant en cours de restauration en partenariat avec la commune de La Bridoire. Des démonstrations de nettoyage et du broyage du blé vous seront également proposées.

La Bridoire – Parking du boulodrome et du jardin des Oréades 1 route de la Combe 73520 LA BRIDOIRE La Bridoire 73520 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://passelabridoire.fr Le site du moulin Bovagnet se compose de 2 espaces : le parc agricole et son patrimoine vernaculaire ainsi que le moulin Stationnement sur le parking du boulodrome et du jardin des Oréades puis cheminement à pied sur 50m le long de la rivière.

Découvrez le moulin Bovagnet, dernier rescapé de l’épopée des moulins à La Bridoire et véritable bijou du patrimoine local. Il s’agit d’un moulin à farine qui a fonctionné de 1836 à 1939. Il est sur…

©Hervé Diologent