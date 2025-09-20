Visite guidée du moulin Capsus Moulin Capsus Lucgarier

Visite guidée du moulin Capsus 20 et 21 septembre Moulin Capsus Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Annonce des horaires précis de visites 1 semaine avant, dans la presse locale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez les 20 et 21 septembre flâner, regarder, écouter, déguster, participer, échanger au bord de l’eau…

Prenez votre panier pique-nique (tables à disposition), vous êtes les bienvenus au moulin Capsus de Lucgarier pour passer de bons moments.

Une démonstration de battage de blé à l’ancienne et de mouture sur meule de pierre agrémentera la visite commentée et détaillée du site.

Un grand parking est disponible, et le lieu est adapté aux personnes à mobilité réduite avec accompagnateur.

Moulin Capsus 1 chemin du moulin, 64440 Lucgarier Lucgarier 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 09 74 12 72

© Castaings Joseph