Visite guidée du Moulin d’Aguilcourt le Moulin d’Aguilcourt Le Village

Visite guidée du Moulin d’Aguilcourt 20 et 21 septembre le Moulin d’Aguilcourt Aisne

Accès gratuit, places limitées (10 personnes par créneau de 30 min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite d’une mini centrale hydroélectrique des années 1920. Construite après la 1ere guerre mondiale sur la Suippe, elle fournissait l’electricité aux villages alentours. Cette centrale n’est plus en activité mais comprend encore tous les rouages et mécanismes d’origine.

Nous vous proposons une visite expliquée du batiment, avec mise en route d’une turbine et poduction d’electricité (allumage d’une ampoule).

Vous pourrez également participer à une animation nature « au fil de l’eau », sur la faune et la flore peuplant la rivière, élément indispensable au fonctionnement de la centrale.

le Moulin d’Aguilcourt 3 Rue du Moulin 02190 Aguilcourt Le Village 02190 Aisne Hauts-de-France 0678677271 Ancienne centrale hydroélectrique des années 1920, qui fabriquait l’électricité du village. Présence d’un parking

Journées européennes du patrimoine 2025

© Jean Marc Le Gouellec