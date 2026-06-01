Visite guidée du moulin de Bayers, Moulin de Bayers, Bayers

Visite guidée du moulin de Bayers 19 et 20 septembre Moulin de Bayers Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du moulin et de sa roue hydraulique à aubes courbes de type Poncelet, construite en 1911.

Haute de 8 mètres, cette remarquable roue fonctionne encore aujourd’hui et entraîne tout un système d’engrenages : une véritable curiosité à découvrir.

La famille propriétaire, présente sur le site depuis 1791, partagera l’histoire insolite et historique du moulin.

Une exposition intitulée « L’art de transformer les végétaux en œuvres d’art », proposée par Anne Sagne, viendra compléter la visite.

Moulin de Bayers 6 rue du Moulin Bayers, 16460 Aunac-sur-Charente Bayers 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 22 26 13 Le moulin de Bayers est actionné par une roue hydraulique à aubes courbes de type Poncelet, construite de 1910 à 1911, d’une hauteur de 8m, qui fonctionne et entraîne tout un système d’engrenages datant de la même époque. Cette roue fut installée par la société « Simon, Pernot & Jamain » dont les ateliers sont situés à Bléré en Indre-et-Loire.

Le moulin a toujours fait partie de la seigneurie de Bayers, appartenant à la famille de la Rochefoucauld. À cette époque, le meunier transformait le blé en farine pour le pain de la garnison et pour les villageois.

En 1788, Marie-Louise de la Rochefoucauld vend la seigneurie de Bayers à Jean-Michel Delage, administrateur des postes du roi Louis XVI et tuteur des enfants illégitimes du roi Louis XV.

En 1793, Jean-Michel Delage décède. Sa femme et son fils adoptif Auguste conservent la seigneurie comme source de revenus.

En 1803, Jean Faudry, garçon meunier du moulin depuis 1781, achète le moulin de Bayers. Au fil du temps, le moulin a su se moderniser pour devenir un des plus grands moulins de Charente.

En 1990, la production de farine s’arrête. Les descendants de Jean Faudry, de la famille Leau, ouvrent les portes du moulin et celui-ci devient un musée.

L’ensemble fonctionne sans interruption depuis 1911 et en l’état d’origine. Seules les aubes de la roue en bois (chêne) sont renouvelées tous les 30 ans. La dernière restauration date de 2007.

Visitez aussi le musée du moulin, sur trois étages, et la salle d’exposition attenante.

Visite du moulin et de sa roue hydraulique à aubes courbes de type Poncelet, construite en 1911.

©Léau Bertrand