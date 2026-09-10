Visite guidée du Moulin de Bénesse-lès-Dax, Moulin de Bénesse, Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Visite guidée du Moulin de Bénesse-lès-Dax 19 et 20 septembre Moulin de Bénesse Landes

Tarif : 4€ par adulte – 2€ par enfant (de 10 à 17 ans) – Gratuit pour les moins de 9 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accompagné de guides passionnés, découvrez l’unique moulin à vent des Landes. Plongez dans son histoire, retracez les étapes de sa remarquable restauration et admirez sa charpente ainsi que son mécanisme.

Moulin de Bénesse 350 route de la sablière, 40180 Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 52 93 65 63 http://www.moulindebenesselesdax.fr Venez découvrir l’unique moulin à vent des Landes. Aux portes de la Chalosse, juché sur une colline de 97 m, le moulin offre un panorama unique à 320°. On découvre aux quatre coins de l’horizon, la vallée de l’Adour, les forêts du Marensin, la Chalosse et une vue exceptionnelle sur les Pyrénées. Présent sur la commune de Bénesse-lès-Dax depuis le milieu du XVIIIe siècle, sa restauration a débuté en 2015 grâce à l’association « Les Ailes Bénessoises ». Depuis 2020, le moulin reprend vie et moud régulièrement des céréales sans gluten.

Désormais ouvert au public, il livrera ses secrets au cours d’une visite guidée. Vous pourrez à l’issue de votre visite acheter le « fameux » pastis du moulin. Accès libre du site.

Avec nos guides passionnés, visitez l’unique moulin à vent des Landes. Découvrez son histoire, sa fabuleuse restauration, sa charpente remarquable et son mécanisme.

©Les Ailes Bénessoises