Visite guidée du Moulin de Cougnaguet Moulin de Cougnaguet Calès

Visite guidée du Moulin de Cougnaguet 20 et 21 septembre Moulin de Cougnaguet Lot

Tarif préférentiel : 3€ par adulte, 2€50 par enfant. Sans réservation. Renseignements au 05.65.32.63.09

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du moulin fortifié de Cougnaguet

Partez à la découverte du moulin de Cougnaguet, un patrimoine fortifié emblématique du nord du Lot.

Moulin de Cougnaguet Cougnaguet, 46350 Calès Calès 46350 Lot Occitanie 0565326309 https://www.cougnaguet.com/ Ce moulin à eau du XIIIe siècle est aujourd’hui encore actif dans la fabrication de farine. Parking.

© Moulin de Cougnaguet