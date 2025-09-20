Visite guidée du moulin de Cropet Meung-sur-Loire

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Visite du Moulin de Cropet à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Le Moulin de Cropet, à Meung-sur-Loire, vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Rencontrez le meunier de l’association pour la sauvegarde de la mémoire des moulins des Mauves, et découvrez le fonctionnement du moulin de Cropet. .

Moulin de Cropet Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire assomoulin.as3m@outlook.fr

English :

Visit the Moulin de Cropet on the occasion of the European Heritage Days.

German :

Besichtigung der Mühle von Cropet anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Visitate il Moulin de Cropet durante le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Visite el Moulin de Cropet durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

