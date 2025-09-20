Visite guidée du moulin de Cropet Meung-sur-Loire
Visite du Moulin de Cropet à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Le Moulin de Cropet, à Meung-sur-Loire, vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Rencontrez le meunier de l’association pour la sauvegarde de la mémoire des moulins des Mauves, et découvrez le fonctionnement du moulin de Cropet. .
English :
Visit the Moulin de Cropet on the occasion of the European Heritage Days.
German :
Besichtigung der Mühle von Cropet anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.
Italiano :
Visitate il Moulin de Cropet durante le Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Visite el Moulin de Cropet durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.
