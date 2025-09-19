Visite guidée du moulin de Cugarel Moulin de Cugarel Castelnaudary

Visite guidée du moulin de Cugarel Moulin de Cugarel Castelnaudary vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du moulin de Cugarel 19 et 21 septembre Moulin de Cugarel Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:15:00

Fin : 2025-09-21T11:45:00 – 2025-09-21T13:00:00

Perché sur les hauteurs de Castelnaudary, le Moulin de Cugarel est le dernier survivant des 32 moulins à vent qui faisaient jadis tourner la vie du Lauragais.

Ce bijou du XVIIe siècle, avec sa toiture en bois et son mécanisme intact, vous plonge au coeur des traditions meunières. En poussant la porte, l’odeur boisée et les récits fascinants du guide révèlent les secrets de la fabrication de la farine, précieuse comme l’or blanc. Depuis l’esplanade, la vue panoramique sur la plaine est une véritable gourmandise pour les yeux.

Moulin de Cugarel Place du Cugarel, 11400 Castelnaudary Castelnaudary 11400 Font Rouzaud Aude Occitanie 04 68 23 05 73 https://www.castelnaudary-tourisme.fr Dernier vestige des 32 moulins que comptait Castelnaudary au XVIIe siècle, vous saurez tout sur la vie des meuniers à cette époque ! Places de stationnement sur place.

© Coline Avargues