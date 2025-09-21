Visite guidée du moulin de Fosseuse et de l’exposition ‘Dans les bois’ Robin des moulins Bornel

Visite guidée du moulin de Fosseuse et de l’exposition ‘Dans les bois’ Dimanche 21 septembre, 17h00 Robin des moulins Oise

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée du moulin de Fosseuse et de l’exposition collective autour du thème ‘Dans les bois’ des Journées européennes du patrimoine (dimanche 21 septembre à 17h)

Programme de la visite

Découverte du patrimoine de l’ancien moulin de Fosseuse par l’entreprise de l’ESS Robin des moulins

Exposition collective ‘Dans les bois’ présentant les oeuvres de 6 artistes : Céline Marti, Marla Marcellin, Angélique Daosisavanh, Andréa Araujo et Christelle Bouquies, Laurent Goveart ainsi que le CPIE

Projection de l’expérience One Home pour clôturer la visite

Entrée gratuite pour la visite, places limitées, réservation obligatoire

https://my.weezevent.com/visite-guidee-du-moulin-de-fosseuse-et-de-lexposition-collective-dans-les-bois

Atelier

Un atelier d’ériture créative est proposé par Florence Gonçalves en amont de la visite dimanche 21/09 à 15h

A partir du livre La petite voleuse du moulin, vous serez guidée par Florence, bibliothérapeute et fondatrice de La magie des mots, pour vous initier à l’écriture créative.

Atelier de 2h, au tarif de 10€

Informations et inscriptions par mail auprès de Florence : atelierlamagiedesmots@protonmail.com

Robin des moulins 5 chemin du bois 60540 Fosseuse Bornel 60540 Fosseuse Oise Hauts-de-France 0677884996 http://www.robindesmoulins.fr http://www.instagram.com/robindesmoulins

Parking disponible devant l'école de Fosseuse rue du Vert Galant

A Leclercq