Visite guidée du Moulin de la Bellassière Moulin de la Bellassière Crécy-Couvé

Entrée 5 euros – Gratuit pour les enfants et les personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir le moulin dont la façade unique, décor de théatre pour embellir la perspective depuis le château de Crécy, a été commanditée en 1750 par Madame de Pompadour.

Unique visite guidée d’1h30 avec la propriétaire des lieux à 15 heures precises. La façade du moulin est un rare exemple architectural de trompe l’oeil, encore conservé en l’état depuis le XVIIIe siècle. Après des explications sur l’architecture du site logé au fond de la vallée de la Blaise, nous vous proposerons de flaner dans le jardin des 6 sens et de découvrir non seulement l’influence de la marquise sur les arts mais la vie de cette héroïne de roman !

Moulin de la Bellassière 2 Chemin de la Bellassière 28500 Crécy-Couvé Crécy-Couvé 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.bellassiere.com Le Moulin de la Bellassière, très ancien moulin à blé installé sur les rives de la Blaise, fut transformé en 1750 en buanderie et en jardin d’hiver par la marquise de Pompadour qui le dota d’une incroyable façade aveugle en trompe-l’œil en harmonie avec le château de Crécy. Ce bâtiment est emblématique de l’ancien domaine de Crécy et le site comporte le jardin des six sens »Pas de sens interdit », inauguré en mai 2013 par l’écrivain et Secrétaire Général de l’Académie Goncourt, Didier Decoin.

