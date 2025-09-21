Visite guidée du moulin de la Presle Moulin de la Presle Planchez

Visite guidée du moulin de la Presle Dimanche 21 septembre, 14h30 Moulin de la Presle Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le moulin de la Presle, un vieux moulin à eau du Morvan classé depuis janvier 2025 au titre des Monuments historiques pour son intérieur exceptionnel. Cette visite guidée vous permettra de comprendre la vie et le métier du meunier.

Vous pourrez également découvrir une exposition d’objets anciens (1850-1950) avec les explications du guide, faire une dégustation de grapiaux à la buvette, profiter d’une exposition de tracteurs anciens par l’association Tractomanie Morvan Bazois, et participer à un bal avec les musiciens Trad.

Un barnum est prévu en cas de pluie.

Moulin de la Presle Chemin du Moulin de la Presle, 58230 Planchez Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Un vieux moulin à eau du Morvan

© Chantal Martin / Moulin de la Presle