Visite guidée du moulin de Migé Moulin de Migé Migé

Visite guidée du moulin de Migé 20 et 21 septembre Moulin de Migé Yonne

Tarif : 5 € | De 6 à 12 ans : 2 € | Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans | Parking sur le site | L’intérieur du moulin n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite | Par mesure de sécurité, la visite est limitée à 8 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du moulin à vent Dautin, dit le moulin de Migé. Géré par l’association À tire d’Aile, le moulin de Migé est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Il est parfaitement fonctionnel et capable de produire de la farine. En effet, au-delà d’un vent à 27 km/h ou 30 km/h, le moulin à vent peut moudre du grain. Fait notable, puisque c’est le seul moulin de l’Yonne encore capable de moudre.

Moulin de Migé 89580 Migé Migé 89580 RN 151 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 13 22 26 03 Le moulin à vent de Migé est un Monument historique datant de deux siècles. Ses ailes sont munies d’un astucieux système d’ouverture dû à l’ingénieur Berton. attention ! Situé au bord de la RN 151, accès par le parking situé devant le moulin dans le sens Courson – Auxerre. Si vous venez du nord, dépassez le moulin et prenez la première à droite, puis 2 fois à gauche.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association À tire d’aile