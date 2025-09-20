Visite guidée du Moulin de Pargeat Moulin de Pargeat Ally

Tarif visite guidée : 3€ – Tarif entrée libre : participation libre

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le Moulin de Pargeat – Un voyage au cœur du XIXe siècle

Découvrez ce moulin à vent authentique du XIXe siècle, véritable trésor du patrimoine local. Il a conservé la majeure partie de son mécanisme d’origine, offrant une immersion unique dans l’histoire et les savoir-faire d’autrefois. Profitez d’une visite guidée d’environ 40 minutes pour tout apprendre sur son fonctionnement et son histoire.

Parking face au moulin

