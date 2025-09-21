VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE RIBOUISSE Ribouisse
VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE RIBOUISSE Ribouisse dimanche 21 septembre 2025.
VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE RIBOUISSE
Ribouisse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Journées Européennes du Patrimoine 2025
Visite guidée du moulin du Coustou à Ribouisse.
Ce beau moulin à vent du XVIIIe siècle est encore en état de fonctionnement. Sauvé de la ruine en 1995 par ses propriétaires et récemment restauré, l’édifice mérite le détour.
Possibilité de pique-niquer sur place entre midi et deux.
.
Ribouisse 11270 Aude Occitanie +33 4 68 60 51 41
English :
European Heritage Days 2025
Guided tour of the Moulin du Coustou in Ribouisse.
This beautiful 18th-century windmill is still in working order. Saved from ruin in 1995 by its owners and recently restored, the building is well worth a visit.
You can picnic on site between noon and midday.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes 2025
Geführte Besichtigung der Mühle von Coustou in Ribouisse.
Diese schöne Windmühle aus dem 18. Jahrhundert ist noch funktionstüchtig. Jahrhundert, die 1995 von ihren Besitzern vor dem Verfall gerettet und kürzlich restauriert wurde, ist einen Besuch wert.
Es besteht die Möglichkeit, zwischen 12 und 14 Uhr vor Ort zu picknicken.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio 2025
Visita guidata al mulino a vento di Coustou a Ribouisse.
Questo bellissimo mulino a vento del XVIII secolo è ancora funzionante. Salvato dalla rovina nel 1995 dai suoi proprietari e recentemente restaurato, l’edificio merita una visita.
È possibile fare un picnic sul posto tra mezzogiorno e mezzogiorno.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio 2025
Visita guiada al molino de Coustou en Ribouisse.
Este hermoso molino del siglo XVIII sigue funcionando. Salvado de la ruina en 1995 por sus propietarios y recientemente restaurado, el edificio merece una visita.
Se puede hacer picnic in situ entre el mediodía y las 12 h.
L’événement VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE RIBOUISSE Ribouisse a été mis à jour le 2025-08-29 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Au Coeur des Collines Cathares