Visite guidée du Moulin des Gourmands Le Moulin des Gourmands Saint-Révérend

Visite guidée du Moulin des Gourmands Le Moulin des Gourmands Saint-Révérend samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Moulin des Gourmands 20 et 21 septembre Le Moulin des Gourmands Vendée

Réservation obligatoire, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite gratuite du moulin en activité en compagnie du meunier.

Jeu de piste Graine de détective pour les enfants à partir de 6 ans.

Le Moulin des Gourmands rue René Bazin 85220 Saint Révérend Saint-Révérend 85220 Vendée Pays de la Loire 02 51 60 16 72 http://www.moulin-gourmands.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.moulin-gourmands.fr/reserver-ma-visite/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 60 16 72 »}]

Visite gratuite du moulin en activité en compagnie du meunier.

Alexandre Lamoureux