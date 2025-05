Visite guidée du Moulin des Loges – Route de Mauzac Saint-Just-Luzac, 24 mai 2025 07:00, Saint-Just-Luzac.

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-05-24

2025-06-04

2025-06-26

2025-07-02

Passez la porte de l’un des derniers Moulins à marée d’Europe encore en fonctionnement pour en découvrir ses entrailles mécaniques et son histoire au cours d’une visite guidée dynamique et participative.

Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 42 27 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

English :

Step through the door of one of Europe’s last remaining tide mills and discover its mechanical innards and history during a dynamic, participatory guided tour.

German :

Gehen Sie durch die Tür einer der letzten noch funktionierenden Gezeitenmühlen Europas und entdecken Sie bei einer dynamischen und partizipativen Führung die mechanischen Eingeweide und die Geschichte der Mühle.

Italiano :

Varcate la porta di uno degli ultimi mulini a marea funzionanti d’Europa e scoprite le sue parti meccaniche e la sua storia durante una visita guidata dinamica e pratica.

Espanol :

Entre por la puerta de uno de los últimos molinos de mareas en funcionamiento de Europa y descubra sus entrañas mecánicas y su historia en una visita guiada dinámica y práctica.

