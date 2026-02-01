Visite guidée du Moulin des Tours l’empreinte d’Henri IV Moulin des Tours Nérac

Visite guidée du Moulin des Tours l’empreinte d’Henri IV

Moulin des Tours 3 Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-11

Profitez des vacances d’Hiver 2026 pour pousser les portes du plus grand moulin fortifié de France.

En février, le Moulin des Tours vous offre deux rendez-vous exclusifs. Laissez-vous mener par nos guides passionnés, Axel et Pierre, pour une exploration privilégiée de ce géant de pierre.

– Mercredi 11 février à 15h

– Mercredi 18 février à 15h

Explorez les extérieurs et intérieurs d’une véritable prouesse architecturale. Unique en France, ce site combine une spectaculaire forteresse médiévale et un ancien moulin à eau.

Autrefois propriété de la prestigieuse famille d’Albret, le moulin vous invite à un véritable voyage dans le temps plongez dans l’univers du Moyen Âge, découvrez les légendes d’Henri IV qui transforma le site à la Renaissance, levez le voile sur les secrets des anciens mécanismes à l’époque industrielle.

Informations pratiques

– Réservation obligatoire. .

Moulin des Tours 3 Rue du Moulin des Tours Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 09 37 contact@moulindestours.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du Moulin des Tours l’empreinte d’Henri IV

L’événement Visite guidée du Moulin des Tours l’empreinte d’Henri IV Nérac a été mis à jour le 2026-01-29 par OT de l’Albret