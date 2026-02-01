Visite guidée du Moulin des Tours l’empreinte d’Henri IV Moulin des Tours Nérac
Moulin des Tours 3 Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-18
2026-02-11
Profitez des vacances d’Hiver 2026 pour pousser les portes du plus grand moulin fortifié de France.
En février, le Moulin des Tours vous offre deux rendez-vous exclusifs. Laissez-vous mener par nos guides passionnés, Axel et Pierre, pour une exploration privilégiée de ce géant de pierre.
– Mercredi 11 février à 15h
– Mercredi 18 février à 15h
Explorez les extérieurs et intérieurs d’une véritable prouesse architecturale. Unique en France, ce site combine une spectaculaire forteresse médiévale et un ancien moulin à eau.
Autrefois propriété de la prestigieuse famille d’Albret, le moulin vous invite à un véritable voyage dans le temps plongez dans l’univers du Moyen Âge, découvrez les légendes d’Henri IV qui transforma le site à la Renaissance, levez le voile sur les secrets des anciens mécanismes à l’époque industrielle.
Informations pratiques
– Réservation obligatoire. .
Moulin des Tours 3 Rue du Moulin des Tours Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 09 37 contact@moulindestours.com
