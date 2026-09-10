Visite guidée du moulin du Foulon, Moulin du Foulon, Arnay-Sous-Vitteaux

Informations pratiques

Visite guidée du moulin du Foulon Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Moulin du Foulon Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ancien moulin hydraulique qui alimentait la ville de Vitteaux en éléctricité au XIXe siécle, le moulin du Foulon produit à présent, et ce depuis plusieurs générations, des farines à base de blé tendre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons des visites guidées à la découverte de ce moulin, qui existe de père en fils depuis 1840. Plongez-vous dans le quotidien du meunier et découvrez les différentes étapes qui permettent de transformer le grain de blé en farine.

Moulin du Foulon Le Foulon, 21350 Arnay-sous-Vitteaux Arnay-Sous-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 49 63 90 Le Moulin du Foulon appartient à la famille Lallemant depuis 1840. Des générations de meuniers s’y sont succédé, transmettant au fil du temps le savoir-faire d’un métier artisanal.

Aujourd’hui, Aurélien et Olivier, deux jeunes passionnés, prennent le relais afin de faire perdurer l’histoire et la tradition de la meunerie artisanale française. Ils travaillent avec des blés cultivés exclusivement en Côte-d’Or, dans une démarche d’agriculture raisonnée et locale.

Ancien moulin hydraulique qui alimentait la ville de Vitteaux en éléctricité au XIXe siécle, le moulin du Foulon produit à présent, et ce depuis plusieurs générations, des farines à base de blé À à…

© S. Ferreira