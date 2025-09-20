Visite guidée du Moulin du Juge Moulin du Juge Saint-Sernin-sur-Rance

Visite guidée du Moulin du Juge Moulin du Juge Saint-Sernin-sur-Rance samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Moulin du Juge Samedi 20 septembre, 10h00 Moulin du Juge Aveyron

Gratuit. Nombre de places limité à 20.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite guidée du Moulin du Juge

Découvrez le Moulin du Juge, témoin d’un savoir-faire transmis sur plusieurs générations.

Ce moulin a servi à la fabrication de farine de blé, mais aussi à la production d’électricité.

Lors de la visite guidée, vous pourrez observer sa machinerie encore en très bon état, reflet du génie technique et de la polyvalence des moulins d’autrefois.

Moulin du Juge 12380 Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie Le moulin du juge est situé dans le département de l’Aveyron, en bordure du Rance.

Visite guidée par le propriétaire du moulin.

© Christian Pelissou