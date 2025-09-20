Visite guidée du moulin et de la grange pyramidale Domaine du Moulin Riche Concressault

Visite guidée du moulin et de la grange pyramidale 20 et 21 septembre Domaine du Moulin Riche Cher

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Domaine du Moulin Riche Le Moulin-Riche 18260 Concressault Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire Hameau comprenant, une ancienne ferme, une ancienne boulangerie, un ancien moulin, une grange pyramidale en parfait état, et une grange rectangulaire dont une partie aménagée servait de maison à une famille d’ouvriers. Route de Blancafort à la sortie du village de Concressault et entrée du chemin à 1 km

Visite du moulin sur la Sauldre et grange pyramidale.

