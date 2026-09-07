Visite guidée du Moulin et dégustation d’huiles d’olive, Le Moulin à Olives, Éguilles

Informations pratiques

Visite guidée du Moulin et dégustation d’huiles d’olive Samedi 19 septembre, 09h30, 14h30 Le Moulin à Olives Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez vivre une expérience authentique au cœur de notre moulin et laissez-vous séduire par l’univers fascinant de l’huile d’olive.

Au fil d’une visite guidée conviviale, découvrez l’histoire de notre moulin, le patrimoine oléicole de notre région et les différentes étapes de fabrication de l’huile d’olive, de la récolte des olives jusqu’à l’extraction de ce précieux nectar. Vous plongerez dans un savoir-faire ancestral où tradition et innovation se rencontrent pour révéler toute la richesse de l’olive.

Tout au long de la visite, nous partagerons avec vous les secrets de fabrication, les caractéristiques des différentes variétés d’olives, ainsi que les gestes et les techniques qui permettent d’obtenir des huiles d’olive d’exception. Une belle occasion de porter un nouveau regard sur un produit emblématique de notre terroir.

La découverte se poursuivra par une dégustation commentée de nos huiles d’olive. Apprenez à reconnaître leurs arômes, leurs saveurs et leurs subtilités, et laissez-vous surprendre par la diversité de leurs profils gustatifs. Que vous soyez amateur de gastronomie, passionné de patrimoine ou simplement curieux, cette dégustation éveillera vos sens et enrichira votre expérience.

En famille, entre amis, profitez de ce moment privilégié pour découvrir un lieu vivant, rencontrer des passionnés et partager un instant gourmand dans une ambiance chaleureuse.

Deux départs de visite guidée sont proposés :

10h30

15h30

Nous vous attendons avec plaisir pour vous faire découvrir les coulisses du moulin et partager avec vous notre passion pour l’huile d’olive et le patrimoine de notre territoire !

Le Moulin à Olives 520 route des Milles 13510 Éguilles Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 49 47 52 55 https://www.moulindeguilles.net/ Le Moulin à Olives est une entreprise familiale au sein de laquelle deux générations s’investissent ensemble.

Moulinier depuis 1995, nous mettons notre expérience au service des 4000 producteurs qui nous font chaque année confiance pour la trituration de leurs olives. Nos incontournables pour obtenir une huile d’olive de qualité : rigueur, exigence.

Toutes nos huiles d’olive sont issues d’olives récoltées autour d’Aix en Provence et transformées dans notre moulin.

Nous sommes agréés pour la production d’Huile AOP Aix en Provence et AOP Provence et selon les exigences de l’Agriculture Biologique.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez vivre une expérience authentique au cœur de notre moulin et laissez-vous séduire par l’univers fascinant de l’huile d’olive.

©moulin d’eguilles