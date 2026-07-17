Visite guidée du Moulin fleuri, Moulin, Saint-Aignan-le-Jaillard

Informations pratiques

Visite guidée du Moulin fleuri Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Moulin Loiret

Limité à 20 personnes pour chaque visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Moulin à foulon, moulin à grains, … revivez la riche histoire aux clapotis de la Sange et de la Fausse rivière du moulin fleuri niché dans son écrin de verdure en plein centre-bourg. Visite-découverte animée par son propriétaire.

Moulin Le Bourg 45600 Saint-Aignan-le-Jaillard Saint-Aignan-le-Jaillard 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully [{« type »: « email », « value »: « belvedere@valdesully.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 34 52 02 45 »}] Saint-Aignan-le-Jaillard, village niché entre Loire et Sologne.

Moulin à foulon, moulin à grains, …

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