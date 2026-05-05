Visite guidée du moulin fortifié de Gouaougue, Moulin de la Gouaougue, Larbey

Visite guidée du moulin fortifié de Gouaougue 18 et 19 septembre Moulin de la Gouaougue Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:30:00+02:00 – 2026-09-18T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Portes ouvertes au moulin de Larbey (40), moulin fortifié du XXIIe siècle.

Dans le département des Landes, un lieu unique qui réunit un moulin ancestral, une minoterie et un four à gueulard.

Moulin de la Gouaougue 1704 Route du moulin, 40250 Larbey Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine https://www.moulindegouaougue.fr/ Histoire

Les Rouages du Passé :

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Le Moulin fortifié remontant au XIIe siècle aurait été érigé à l’origine à la requête du Seigneur de Poyaller, qui résidait dans son château situé dans la commune voisine de Saint-Aubin.

Une ancienne légende locale narre la naissance du château, de la tour de Poyaller et du moulin, une symphonie coordonnée par les fées, figures mythiques qui habitent l’imaginaire de la région. 1704 Route du Moulin Larbey 40250

Journées européennes du patrimoine 2026

©Pereira Adeline