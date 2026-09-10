Visite guidée du moulin, Moulin de Duellas, Saint-Martial-d’Artenset

Informations pratiques

Visite guidée du moulin Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin de Duellas Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée du Moulin du Duellas

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le Moulin du Duellas et plongez dans l’histoire de ce magnifique lieu.

Au fil d’une visite guidée, laissez-vous porter dans l’histoire du moulin, son fonctionnement, son patrimoine et les savoir-faire qui ont marqué la vie du site. Une occasion privilégiée de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine local autrement.

Date : Dimanche 20 Septembre

Horaire :

Lieu : Moulin du Duellas, Saint Martial d’Artenset

Tarif : Gratuit

⏱️ Durée : 1h

Réservation : par téléphone au 06.70.37.63.46 ou par mail ducoteduduellas@gmail.com

Une belle occasion de pousser les portes du Moulin du Duellas et de partager un moment de découverte autour du patrimoine !

Moulin de Duellas Les Duellas, 24700 Saint-Martial-d’Artenset Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 82 39 54 http://www.moulin-duellas.fr [{« link »: « mailto:ducoteduduellas@gmail.com »}] Le site du moulin du Duellas est un îlot d’environ 6 hectares sur lequel se trouve un moulin, témoin des anciennes activités industrielles liées à la force hydraulique. Minoterie mais aussi scierie, le moulin du Duellas fournissait également de l’électricité.

Visite guidée du Moulin du Duellas

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