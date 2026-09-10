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Visite guidée du moulin, Moulin de Duellas, Saint-Martial-d’Artenset

dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de Duellas · Saint-Martial-d'Artenset

Visite guidée du moulin, Moulin de Duellas, Saint-Martial-d’Artenset

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin de Duellas
Adresse
Les Duellas, 24700 Saint-Martial-d'Artenset
Ville
24700 Saint-Martial-d'Artenset
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée du moulin Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin de Duellas Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée du Moulin du Duellas

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le Moulin du Duellas et plongez dans l’histoire de ce magnifique lieu.

Au fil d’une visite guidée, laissez-vous porter dans l’histoire du moulin, son fonctionnement, son patrimoine et les savoir-faire qui ont marqué la vie du site. Une occasion privilégiée de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine local autrement.

Date : Dimanche 20 Septembre
Horaire :
Lieu : Moulin du Duellas, Saint Martial d’Artenset
Tarif : Gratuit
⏱️ Durée : 1h
Réservation : par téléphone au 06.70.37.63.46 ou par mail ducoteduduellas@gmail.com

Une belle occasion de pousser les portes du Moulin du Duellas et de partager un moment de découverte autour du patrimoine !

Moulin de Duellas Les Duellas, 24700 Saint-Martial-d’Artenset Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 82 39 54 http://www.moulin-duellas.fr [{« link »: « mailto:ducoteduduellas@gmail.com »}] Le site du moulin du Duellas est un îlot d’environ 6 hectares sur lequel se trouve un moulin, témoin des anciennes activités industrielles liées à la force hydraulique. Minoterie mais aussi scierie, le moulin du Duellas fournissait également de l’électricité.
Visite guidée du Moulin du Duellas

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