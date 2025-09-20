Visite guidée du Moulin Richard de Bas Moulin Richard de Bas Ambert

Visite guidée du Moulin Richard de Bas Moulin Richard de Bas Ambert samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Moulin Richard de Bas 20 et 21 septembre Moulin Richard de Bas Puy-de-Dôme

5€ pour une visite guidée, gratuit pour les étudiants. 5€ par atelier. Réservez au mieux en ligne, pour avoir de la place. les horaires d’ouverture seront à regarder en ligne.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Pour les journées du patrimoine, le moulin Richard de bas vous ouvre ses portes ! Vous bénéficierez de tarifs préférentiels, de rencontres avec nos papetiers, ainsi que d’autres surprises au cours des deux journées ! Une visite nocturne est également prévue samedi soir.

Moulin Richard de Bas 1137 route de Richard de bas, 63600 Ambert Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473820311 https://www.richarddebas.fr/ https://www.instagram.com/moulin_richarddebas?igsh=b3R4Y2tzOXY5aG80 Près d’Ambert, dans la si jolie vallée de Laga, un hameau perdu dans la verdure : le Moulin Richard de Bas est le dernier « moulin à papier » d’Auvergne. Région qui fut l’une des toutes premières à produire du papier en France et ce dès le début du XIVème siècle.

Aujourd’hui encore, le Moulin Richard de Bas est toujours en activité et produit quelques 200 feuilles de papier par jour, destinées aux éditeurs, artistes et autres amoureux de beaux papiers. C’est également le premier musée vivant de France… Classé Monument Historique depuis 1983 ainsi qu’Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2020. Pas de transports mais parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

Chloé Toupin