Visite guidée du moulin sur pivot du XVIIIème siècle, Moulin de Sannois, Sannois

Informations pratiques

Visite guidée du moulin sur pivot du XVIIIème siècle 19 et 20 septembre Moulin de Sannois Val-d’Oise

Départ des visites à chaque début d’heure, dernier départ de visite à 18h. Constitution des groupes sur place, groupes limités à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, la ville de Sannois propose des visites guidées de son moulin. Moulin sur pivot construit en 1759, il est aujourd’hui le dernier de ce type encore en état de fonctionnement en Ile-de-France. Lors de cette visite, vous découvrirez l’histoire du moulin, de sa construction et son exploitation pour la fabrication de la farine à son étonnante transformation en guinguette au début du XXème siècle.

Moulin de Sannois 26 rue des Moulins 95110 Sannois Sannois 95110 Mont Trouillet Val-d’Oise Île-de-France 01 39 98 21 44 Le moulin de Sannois est un moulin à vent à pivot du XVIIIᵉ siècle, situé à Sannois, dans le Val-d’Oise, à 15 kilomètres environ au nord-ouest de Paris.

Visite commentée

©Ville de Sannois