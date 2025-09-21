Visite guidée du Moulinage de la Neuve de Marcols les Eaux Moulinage de la Neuve Marcols-les-Eaux

Visite guidée du Moulinage de la Neuve de Marcols les Eaux Moulinage de la Neuve Marcols-les-Eaux dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du Moulinage de la Neuve de Marcols les Eaux Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Moulinage de la Neuve Ardèche

jauge maxi 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:55:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Une plongée commentée dans une vieile usine à soie, un moulinage du XIXes, dernier témoin du patrimoine ardéchois.

Le Moulinage de la Neuve de Marcols est unique car il a conservé l’entierté de son équipement.

Moulinage de la Neuve Place Marie Giraud, 07190 Marcols-les-Eaux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Marcols-les-Eaux 07190 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 64 15 50 84 http://www.moulinages.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0664155084 »}] Démonstration du fonctionnement du moulinage de soie construit en 1860, arrêté en 1967, mais dont toutes les machines sont en état de marche.

Une plongée commentée dans une vieile usine à soie, un moulinage du XIXes, dernier témoin du patrimoine ardéchois.

@Claude Fougeirol Pascal Breugelmans