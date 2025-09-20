Visite guidée du musée archéologique « Bienvenue à Mediolanum » Musée archéologique Saintes

Visite guidée du musée archéologique « Bienvenue à Mediolanum » Musée archéologique Saintes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. Informations : 05 46 74 20 97.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Une immersion dans la vie quotidienne de l’antique Mediolanum !

Intérieur de villa gallo-romaine, religion, jeux, éducation, artisanat…

Les objets archéologiques dévoilent un monde qui repose encore sous vos pieds !

Le musée archéologique se visite également librement.

Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546742097 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent.

Restitutions graphiques et borne interactive.

© Ville de Saintes