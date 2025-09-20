Visite guidée du musée archéologique Musée Archéologique du Pègue Le Pègue

Visite guidée du musée archéologique Musée Archéologique du Pègue Le Pègue samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée archéologique 20 et 21 septembre Musée Archéologique du Pègue Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une visite commentée passionnante !

Si la présence de l’Homme est attestée au Pègue avant le Néolithique jusqu’à aujourd’hui, c’est durant l’âge du Fer (800–50 av. n. è.) que le site de hauteur connaît son apogée.

Le Rhône n’étant pas aménagé, sa vallée était souvent marécageuse et en partie inondée. Le site se trouvant au croisement de deux voies commerciales Nord-Sud et Est-Ouest se trouve donc témoin des premiers échanges commerciaux entre la Gaule celtique intérieure et les Grecs, fondateurs de Marseille vers 600 av. n. è.

On peut donc trouver dans le musée des céramiques indigènes liées à la vie domestique dont les premières réalisées avec l’aide d’un tour, des céramiques provenant d’Athènes et des colonies grecques ainsi que d’artefacts, outils, bijoux, fibules, dont certains témoignent d’échanges. On peut bien sûr y admirer l’importante collection de céramiques tournées peintes à pâte claire, produites sur place entre 525 et 450 av. n. ère, ultime représentation des liens tissés entre les Celtes et le monde grec (aussi appelée « pseudo-ionienne » en raison de son aspect, de sa technique et de sa décoration). Cette production est sans doute au départ le fruit d’artisans Grecs et ensuite de potiers locaux qu’ils ont formés à ces techniques. Nous pouvons donc y distinguer les influences mutuelles avec des formes et décors non seulement grecques, mais aussi indigènes.

La période gallo-romaine n’est bien sûr pas en reste avec l’exposition réalisée en partenariat avec l’INRAP : « Le Pègue antique révélé par l’archéologie préventive ». Cette exposition retrace l’occupation de l’agglomération antique (et plus ancienne), chef-lieu du « pagus Aletanus ». Cette exposition étant évolutive, vous y découvrirez cette année de nouveaux artefacts mobiliers ainsi que la présentation des deux ateliers de verrier présents sur le site avec les déchets, les formes et la reconstitution d’un des fours tel qu’il a été découvert.

Musée Archéologique du Pègue 2, rue du Donjon, 26770 Le Pègue Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 75 53 68 21 https://museedupegue.com Un site majeur qui témoigne de la rencontre des Celtes et des Grecs au premier et second âge du Fer et de l’agglomération gallo-romaine

Situé au pied du massif de la Lance, sur les premiers contreforts des Préalpes, le village du Pègue abrite une des plus étonnantes et importantes collections archéologiques de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Le Musée Archéologique du Pègue rassemble des vestiges issus quasi exclusivement de la commune et notamment de la colline Saint-Marcel, fouillée de 1955 à 1985 ainsi que de l’agglomération gallo-romaine, chef-lieu du pagus alétanus.

Si la présence de l’Homme est attestée au Pègue avant le Néolithique jusqu’à aujourd’hui, c’est durant l’âge du Fer (800–50 av. n. è.) que le site de hauteur connaît son apogée.

Le Rhône n’étant pas aménagé, sa vallée était souvent marécageuse et en partie inondée. Le site se trouvant au croisement de deux voies commerciales Nord-Sud et Est-Ouest se trouve donc témoin des premiers échanges commerciaux entre la Gaule celtique intérieure et les Grecs, fondateurs de Marseille vers 600 av. n. è.

On peut donc trouver dans le musée des céramiques indigènes liées à la vie domestique dont les premières réalisées avec l’aide d’un tour, des céramiques provenant d’Athènes et des colonies grecques ainsi que d’artefacts, outils, bijoux, fibules, dont certains témoignent d’échanges. On peut bien sûr y admirer l’importante collection de céramiques tournées peintes à pâte claire, produites sur place entre 525 et 450 av. n. ère, ultime représentation des liens tissés entre les Celtes et le monde grec (aussi appelée « pseudo-ionienne » en raison de son aspect, de sa technique et de sa décoration). Cette production est sans doute au départ le fruit d’artisans Grecs et ensuite de potiers locaux qu’ils ont formés à ces techniques. Nous pouvons donc y distinguer les influences mutuelles avec des formes et décors non seulement grecques, mais aussi indigènes. parkings dans le village

Une visite commentée passionnante !

musée archéologique du Pègue