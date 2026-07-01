Visite guidée du musée archéologique, Musée d’archéologie et d’histoire, Villariès

Informations pratiques

Visite guidée du musée archéologique 18 – 20 septembre Musée d’archéologie et d’histoire Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les collections du musée d’archéologie et d’histoire de Villariès à travers des visites guidées des expositions. Ces parcours commentés vous permettront d’explorer l’histoire locale et les découvertes archéologiques qui témoignent de la richesse patrimoniale du territoire.

Musée d’archéologie et d’histoire Place de l’église, 31380, Villariès Villariès 31380 Haute-Garonne Occitanie 05 61 84 24 82 http://museevillaries.fr Un musée de SITES ARCHEOLOGIQUES : Sur des fouilles menées de 1978 à 1990 ( sur des lieux occupés dès la Préhistoire) : Monastère (Ordre de Grandmont XIIè-XVIIIè s), Habitat Rural Médiéval et des Dépendances, dans une région limite entre Toulouse et le Tarn. Ces sites implantés le long des voies de pélerinage (autrefois romaines), construits avec de l’argile et de galets ; mais que l’on peut retrouver dans le paysage, aux détours des chemins (encore préservés) ou près des rivières, où les Bénédictins de Saint Théodard, Gaillac, Sainte Foy de Conques, ont crée de nombreuses Sauvetés, récupérées par Saint Sernin (fin XIè s)ou par les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, pour devenir des Bastides au XIIIème siècle ; une histoire exceptionnelle pour le Comté de Toulouse sans qui cette ville n’existerait pas ! Un terroir fertile : grenier, réservoir d’hommes, autour de Toulouse, pour commercer avec L’Océan, ici jusqu’à la Montagne Noire (comme Riquet qui plus tard, avec son Canal rejoint la Méditerranée !). Au XVIIIème siècle : on aligne les rivières et les routes, et le paysage change et plus encore depuis quelques décennies…… ! Nord de Toulouse – CD15 (route de Bessières) : entre la RN88 (Albi) et N 20 (Montauban)- Autoroute Bordeaux-Toulouse : sortie Castelnau d’Estretefonds

Découvrez les collections du musée d’archéologie et d’histoire de Villariès à travers des visites guidées des expositions. Ces parcours commentés vous permettront d’explorer l’histoire locale et les…

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