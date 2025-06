Visite guidée du Musée Berck 2 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Visite guidée du Musée 60 rue de l’Impératrice Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Le Musée Opale Sud de Berck-sur-Mer, labellisé Musée de France, est un espace de découverte, de connaissances, d’initiations, mais aussi un lieu de convivialité, de rencontres. Profitez des visites guidées pour découvrir toutes les richesses exposées dans le Musée.

– 2/07 à 10h30

– 19/07 à 10h30 et 15h

– 20/07 à 10h30

– 23/07 à 10h30 et 15h

– 10/08 à 10h30 et 15h

– 31/08 à 10h30 et 15h

Sur réservation .

60 rue de l’Impératrice

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 07 80

L’événement Visite guidée du Musée Berck a été mis à jour le 2025-06-17 par Adrien Duflos