Visite guidée du musée Musée de la Libération Cherbourg-en-Cotentin

Musée de la Libération Montée des Résistants Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-08-13 15:00:00

fin : 2025-08-13 16:00:00

2025-08-13

Découverte du parcours du musée et de l’histoire du fort du Roule.

Sur réservation. .

Musée de la Libération Montée des Résistants Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 20 14 12 musees@cherbourg.fr

