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AGENDA · Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visite guidée du Musée d’Archéologie Tricastine Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux

dimanche 4 octobre 2026 · Rue Monseigneur Sibour · Saint-Paul-Trois-Châteaux

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Monseigneur Sibour
Adresse
Musée archéologique
Ville
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Département
Drôme
Tarif

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visite guidée du Musée d’Archéologie Tricastine

Rue Monseigneur Sibour Musée archéologique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :
2026-10-04

À l’occasion du 1er dimanche du mois, le musée d’archéologie tricastine organise une visite guidée de l’exposition.
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Rue Monseigneur Sibour Musée archéologique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 92 48  contact@musat.fr

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English :

%C0 On the first Sunday of the month, the Tricastine Archaeology Museum organizes a guided tour of the exhibition.

L’événement Visite guidée du Musée d’Archéologie Tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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