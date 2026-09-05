Visite guidée du Musée d’Archéologie Tricastine Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux

Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visite guidée du Musée d’Archéologie Tricastine

Rue Monseigneur Sibour Musée archéologique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :

2026-10-04

À l’occasion du 1er dimanche du mois, le musée d’archéologie tricastine organise une visite guidée de l’exposition.

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Rue Monseigneur Sibour Musée archéologique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 92 48 contact@musat.fr

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English :

%C0 On the first Sunday of the month, the Tricastine Archaeology Museum organizes a guided tour of the exhibition.

L’événement Visite guidée du Musée d’Archéologie Tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence