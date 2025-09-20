Visite guidée du Musée d’Art Elise Rieuf Musée Elise Rieuf Massiac

Venez découvrir une mise à l’honneur des femmes peintres exceptionnelles au XXeme siècle au Musée Elise Rieuf à Massiac lors des Journées Européennes du Patrimoine ! Sur réservation

A travers des portraits, des paysages et des voyages, on retrouve ces techniques de pastels, de peinture à l’huile, de crayon, de fusain et même de Bic touchant tous ceux qui les admirent. Cette visite guidée vous plongera dans l’univers artistique des femmes peintres ! Une visite incontournable pour les amateurs d’art ou de simples curieux, une belle expérience à vivre entre amis ou en famille pour ceux qui souhaitent allier culture et convivialité !

Musée Elise Rieuf 4, rue Albert Chalvet, 15500 Massiac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Massiac 15500 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 23 03 95 http://www.musee-elise-rieuf.org [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.hautesterrestourisme.fr/visites-guidees/journees-europeennes-du-patrimoine/visite-guidee-du-musee-elise-rieuf-a-loccasion-des-journees-du-patrimoine »}] Un musée consacré à deux femmes peintres des années 30 : Elise Rieuf (1897-1990) et Charlotte Musson (1905-1975). L’une nous fait voyager à travers l’Europe et la Chine, avec des retours dans son Auvergne natale. La seconde, par ses portraits, nous présente l’intelligentsia parisienne de son époque. Leurs œuvres ont été exposées avec grand succès à Paris, Clermont-Fd, Shanghai. Nouveauté 2014 : les carnets de dessin d’Elise Rieuf sont consultables au musée sur tablette électronique tactile.

