Visite guidée du Musée d’art sacré Journées européennes du Patrimoine Rdv devant l’église Notre Dame Mours-Saint-Eusèbe dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du Musée d’art sacré Journées européennes du Patrimoine

Rdv devant l'église Notre Dame 6 Grand'Rue Mours-Saint-Eusèbe

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir le Musée d’art sacré et ses collections permanentes mais également les expositions temporaires lors d’une visite guidée assurée par le service Pays d’Art et d’Histoire.

Rdv devant l’église Notre Dame 6 Grand’Rue Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

As part of the European Heritage Days, come and (re)discover the Musée d’art sacré and its permanent collections, as well as its temporary exhibitions, during a guided tour led by the Pays d’Art et d’Histoire department.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie das Museum für sakrale Kunst und seine ständigen Sammlungen, aber auch die temporären Ausstellungen bei einer Führung durch die Abteilung Pays d’Art et d’Histoire (wieder) entdecken.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a (ri)scoprire il Museo d’Arte Sacra e le sue collezioni permanenti, nonché le sue mostre temporanee, durante una visita guidata condotta dal dipartimento Pays d’Art et d’Histoire.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a (re)descubrir el Museo de Arte Sacro y sus colecciones permanentes, así como sus exposiciones temporales, durante una visita guiada dirigida por el departamento de Pays d’Art et d’Histoire.

