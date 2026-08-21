Visite guidée du musée de Fessy, Musée de Fessy, Fessy

Informations pratiques

Visite guidée du musée de Fessy 18 – 20 septembre Musée de Fessy Haute-Savoie

7 € pour les adultes – 5 € de 5 à 14 ans – 20 € pour les familles (2 adultes et 2 enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée de Fessy célèbre le patrimoine à l’occasion des JEP !

Tout juste rénové, le musée vous ouvre les portes d’un parcours entièrement repensé mettant en lumière plus de 22 000 objets de la vie paysanne et des savoir-faire alpins.

En visite libre ou guidée, partez à la découverte d’un patrimoine vivant, riche d’histoires, d’objets et de traditions qui ont façonné le Chablais.

Musée de Fessy 35 rue de l’église 74890 Fessy Fessy 74890 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 31 41 18 07 https://museam.fr/ https://www.facebook.com/museamfessy;https://www.instagram.com/museam.fessy/ Le musée de Fessy rassemble près de 22 000 objets liés à la vie rurale et aux savoir-faire alpins. À travers sa collection, découvrez l’ingéniosité, la créativité et la solidarité qui ont façonné l’histoire locale.

Toute l’année, l’association Muséâm propose des expositions, des ateliers, des rencontres et des événements pour tous les publics. Retrouvez la programmation sur notre site internet. Parking gratuit à proximité de l’école ou de la mairie de Fessy.

Le musée de Fessy célèbre le patrimoine à l’occasion des JEP !

© OTI Destination Léman – Camille Vuillequez