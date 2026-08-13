Informations pratiques

Conlie

Visite Guidée du Musée de la 2ème Guerre mondiale Roger BELLON

1 Route de Sillé Conlie Sarthe

Tarif : – – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Musée de Conlie organise des visites guidées qui permettent de retracer l’histoire de Roger BELLON et du musée à travers les 2 000 objets exposés et les cinquantaine de sculptures sur bois réalisées par le Sarthois.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la 2ème Guerre mondiale Roger BELLON organise des visites guidées.

D’une durée de 1h30, ces visites ont pour but de permettre aux visiteurs de découvrir l’histoire de Roger BELLON et du musée à travers les 2000 objets historiques exposés et la cinquantaine de sculptures sur bois réalisées entre les années 1950 et les années 1990.

Deux créneaux le samedi à 11h et le dimanche à 11h ; 30 places maximum par créneaux

Réservation conseillée au 02 43 29 39 49 ou par mail musee.bellon@conlie.fr .

1 Route de Sillé Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 90 35 musee.bellon@conlie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 2026 European Heritage Days, the Conlie Museum is organizing guided tours that trace the history of Roger BELLON and the museum through the 2,000 objects on display and the approximately 50 wood carvingsby the artist from the Sarthe region.

L’événement Visite Guidée du Musée de la 2ème Guerre mondiale Roger BELLON Conlie a été mis à jour le 2026-08-13 par CDT72