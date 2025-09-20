visite guidée du musée de la bonneterie à Moreuil Musée de la bonneterie Moreuil
visite guidée du musée de la bonneterie à Moreuil Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée de la bonneterie Somme
sans inscription GRATUIT
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
l’association Mémoires du Santerre vous fait découvrir le musée de la bonneterie de Moreuil
Musée de la bonneterie rue du Général leclerc Moreuil 80110 Moreuil 80110 Somme Hauts-de-France Quelques passionnés en particulier Luc Sonntag, Yves Camus et Jacky Hordé, n'ont pas voulu que disparaisse le souvenir de l'industrie textile, qui a fait la richesse de notre région. Ils se sont donnés comme but de récupérer et de remettre en état de marche des machines de toutes époques.
La collection a d’abord été abritée, chez un particulier en 2008, à Méharicourt. Elle a ensuite déménagé, en 2010, à l’initiative de la Municipalité de Moreuil dans l’ancienne usine Bomo, rue de la Filature. L’installation ne pouvait être pérenne à cause de problèmes de sécurité, en particulier des remontées d’eau, les bâtiments se situant sur une zone marécageuse proche de l’Avre.
En 2018, de nouveau locaux ont été mis à la disposition de l’Association Mémoire du Santerre qui gère et entretient le parc de métiers et de machines à coudre. La symbolique du lieu, rue du Général Leclerc Maréchal de France, est forte, puisque le Musée se trouve dans les ateliers de l’usine Bouly présente à Moreuil dès 1830.
Dans une vaste salle, sont rassemblés :
– des machines à coudre des plus anciennes aux plus récentes ;
– des métiers à chaussettes circulaires ;
– des remailleuses ;
– des métiers à tricoter ;
– un bobinoir….
ainsi que deux métiers de badestamier datant du début du XIXème siècle.
Dans une salle attenante, sont réunis des objets et des publicités ayant trait à l'industrie textile.
