Visite guidée du Musée de la carte postale Gweladenn mirdi ar gartenn-bost Musée de la Carte Postale Baud

Visite guidée du Musée de la carte postale Gweladenn mirdi ar gartenn-bost

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Découvrez le musée entièrement en breton ! le musée retrace la vie des Bretons et Bretonnes au début du XXème siècle culture, artisanat, coutumes, lieux d’habitation… Grâce à des milliers de cartes postales anciennes, un pan entier de la Bretagne se dévoile. Que vous soyez bretonnant aguerri, élève en immersion ou apprenant motivé, vous êtes le bienvenu. Ces visites sont conçues pour être accessibles, ludiques et adaptées à tous les âges.

Musée de la Carte Postale 3, Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

