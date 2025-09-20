Visite guidée du musée de la dentelle de Chantilly Musée de la Dentelle de Chantilly Chantilly

Visite guidée du musée de la dentelle de Chantilly Musée de la Dentelle de Chantilly Chantilly samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée de la dentelle de Chantilly 20 et 21 septembre Musée de la Dentelle de Chantilly Oise

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le musée de la dentelle s’est donné pour mission de conserver l’histoire de la dentelle noire de Chantilly à travers des collections du XIXe siècle et de sauvegarder la mémoire de cette technique. Pour les Journées du patrimoine, venez découvrir les collections permanentes du musée : un voyage dans l’histoire de la dentelle, de Colbert à Givenchy, en passant par Eugénie de Montijo…

Musée de la Dentelle de Chantilly 34 Rue d’Aumale, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344609236 http://www.dentelle-chantilly.fr L’art de croiser, histoire et modernité… telle est l’ambition du musée de la dentelle de Chantilly. Fondé sur une collection de dentelles noires et d’objets liés à la technique de cet artisanat pratiqué à Chantilly durant les XVIII et XIXe siècles, le musée assure un rôle de conservation mais aussi de préservation du geste et de sensibilisation à la technique de la dentelle aux fuseaux, en collaboration avec des dentellières professionnelles et amateurs. Au-delà de l’histoire, le musée est résolument tourné vers l’avenir, tissant, au fil de sa programmation, des liens entre patrimoine et création contemporaine à l’occasion de 2 expositions temporaires par an. En train : 25 minutes de Paris (en TER) 1h d’Amiens Puis 10 minutes à pieds depuis la gare de Chantilly En voiture : 40 minutes de Paris 1h30 d’Amiens

Le musée de la dentelle s’est donné pour mission de conserver l’histoire de la dentelle noire de Chantilly à travers des collections du XIXe siècle et de sauvegarder la mémoire de cette technique. Po…

Fabienne Van Pée