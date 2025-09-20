Visite guidée du musée de la faïence Place Henri Dulion Martres-Tolosane

Visite guidée du musée de la faïence Place Henri Dulion Martres-Tolosane samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du musée de la faïence Samedi 20 septembre, 11h00 Place Henri Dulion Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Ascenseur pour personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Visite des espaces patrimoniaux de Martres-Tolosane

Découvrez les espaces dédiés aux faïenciers de Martres-Tolosane, un artisanat local de renommée internationale qui, depuis 1739, fait la réputation de la « Cité Artiste ».

La visite aborde également :

L’histoire et la représentation de la villa gallo-romaine de Chiragan, la deuxième plus importante d’Europe

La légende de Saint-Vidian

Des salles réservées aux expositions temporaires d’artistes et d’artisans d’art

Une vidéo de la Cité Artiste

Même si les décors des pièces artisanales ont évolué, les faïenciers mettent toujours à l’honneur les motifs traditionnels, tels que la rose de Martres et l’ibis, oiseau symbole du village.

Place Henri Dulion Place Henri Dulion, 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

Visite des espaces patrimoniaux de Martres-Tolosane

© OTI Coeur de Garonne